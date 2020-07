Obiettivo Milano-Sanremo: Elia Viviani si prepara con 25 giorni di montagne a Livigno

Elia Viviani ha appena concluso il ritiro personale a Livigno con la compagna Elena Cecchini: il velocista della Cofidis ha percorso 2.200 km con 37.000 metri di dislivello in tre settimane di lavoro intenso. Debutterà il 1° agosto alla Route d'Occitanie prima del grande appuntamento dell'8 agosto con la Milano-Sanremo.

Tra meno di dieci giorni si comincia. Il 1° agosto, Elia Viviani debutterà alla Route d'Occitanie in Francia, un allenamento per preparare il grande appuntamento con la Milano-Sanremo di sabato 8 agosto. Il velocista azzurro si è preparato per la ripresa della stagione ciclistica in maniera maniacale, salendo in ritiro a oltre 2.300 metri di quota sopra Livigno: Viviani si è allenato intensamente per tre settimane, percorrendo una distanza pari a quella del Giro d'Italia, come raccontato in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

Sono stato severo con me stesso. Un mese di pura concentrazione. Io, la mia compagna Elena e la bici. In tre settimane ho percorso 2.200 km con 37.000 metri di dislivello, come un Giro d'Italia. Alla fine di ogni blocco di tre giorni ho fatto una seduta in palestra con squat, pressa, core-stability, esercizi a corpo libero. Sedute toste, di 7 ore: Forcola, Bernina, Stelvio dal versante svizzero, volate a Sankt Moritz, poi Laghi di Cancano e Foscagno. Scenario bellissimo. Ma, più che i numeri, contano le sensazioni. Sono cresciuto in pista senza computer e so come sto. I numeri parlano, ma la verità non sta soltanto nelle cifre: sei tu che devi avere il feeling con il tuo corpo.

Le misure anti-covid: test sierologici e tamponi ogni tre giorni

Viviani ha poi parlato della sicurezza all'interno della squadra e del gruppo per ridurre al minimo i rischi di infezione da coronavirus: test sierologici e tamponi saranno una routine da sostenere ogni tre giorni.

Prima di ogni raduno è previsto un test sierologico, io ne ho già fatti due. I tamponi sono obbligatori anche per la Nazionale e per gli allenamenti a Montichiari. Prima della corse, le nuove regole UCI ne impongono due, sei giorni e tre giorni prima della gara. Così ne farò tre in 18 giorni prima della Sanremo. Stiamo molto attenti ai contatti con l'esterno e in gara avremo borracce personalizzate. In ritiro si eliminano tutte a fine giornata per evitare ogni tipo di problema.

