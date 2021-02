Ciclismo

Omloop Het Nieuwsblad - Ballerini: Ballerini: "Alaphilippe mi ha detto che avrei vinto"

Omloop Het Nieuwsblad - Davide Ballerini ha spiegato quanto successo durante i muri della Omloop e ringrazia la squadra per aver creduto in lui sin dall'inizio, designandolo come capitano. Poi un aneddoto su cosa gli aveva detto Alaphilippe prima della corsa.

00:02:19, 3 Visualizzazioni, 42 minuti fa