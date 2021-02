Ciclismo

Omloop Het Nieuwsblad - La strada si restringe e i corridori tagliano: saranno penalizzati?

Omloop Het Nieuwsblad - Nel finale le strade diventano sempre più strette nei passaggi di pavé e 4-5 corridori tagliano per non stare in coda. Occhio a squalifiche e penalizzazioni da parte dei Commissari di giuria.

