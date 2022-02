Ciclismo

Ciclismo, Omloop Het Nieuwsblad - Colbrelli ha già una buona gamba: 'vince' la volata per il 2° posto

OMLOOP HET NIEUWSBLAD - Non è riuscito a tenere il passo di van Aert sul Bosberg, ma ha sempre tenuto in ogni situazione. Il campione europeo Sonny Colbrelli si prende il 2° posto davanti a Van Avermaet nella volata per il piazzamento.

00:00:30, 28 minuti fa