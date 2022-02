Ciclismo

Ciclismo, Omloop Het Nieuwsblad - La van Vleuten vince la Omloop femminile: ko la Vollering, Balsamo 4a

CICLISMO - A giocarsi la prima classifica della stagione sono la van Vleuten e la Vollering: a spuntarla è la ciclista della Movistar dopo una volata lunghissima. Sono già 3 i successi per lei in questo 2022 dopo le vittorie alla Volta valenciana. Chiude il podio la Wiebes che vince la volata per il piazzamento davanti a Elisa Balsamo.

00:01:22, 16 minuti fa