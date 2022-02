Ciclismo

Ciclismo, Omloop Het Nieuwsblad - Van Aert: "Ho anticipato la volata? Non ero il più veloce del gruppo"

OMLOOP HET NIEUWSBLAD - Queste le sensazioni di Wout van Aert che ha anche spiegato il perché non abbia aspettato la volata e ha attaccato a 13 km dal traguardo. Il corridore belga ha confessato di sentir buone gambe, ma di non sentirsi come il "più veloce" del gruppo.

00:02:38, 31 minuti fa