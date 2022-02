Ciclismo

Ciclismo, Omloop Het Nieuwsblad - Van Aert vince la prima Classica del 2022: rivivi il suo arrivo in solitaria

OMLOOP HET NIEUWSBLAD - Primo giorno di corsa e prima vittoria per Wout van Aert che apre subito il conto del 2022 con il successo della Omloop. Partito a 13 km dal traguardo, il belga ha sbagliato la concorrenza dei vari Pidcock, Colbrelli, Trentin ecc. Subito una grande gamba per il campione nazionale belga che coglie la sua vittoria n° 31 in carriera.

00:00:46, 40 minuti fa