Ciclismo

Omloop Het Nieuwsblad: A terra in una strettoia, le ammiraglie faticano coi soccorsi

Tratto di pavé micidiale in un punto in cui la strada è particolarmente stretta. Cadono in molti, tra cui Campenaerts, ma le ammiraglie con le persone e le biciclette a terra fanno fatica a passare e ad arrivare a soccorrere i propri uomini.

00:01:12, un' ora fa