Romain Grégoire che trova la terza vittoria in quattro giorni. Dopo i fantastici successi Conti Groupama-FDJ conquista in solitaria anche il Palio del Recioto in quel di Negrar. E dire che in avvio di stagione non era ancora riuscito a sbloccarsi tra gli Under 23 dopo i successi nella categoria juniores ma, una volta sbloccato, ecco una vittoria dopo l'altra. Il classe 2003 starà un po' fermo nelle prossime due settimane, anche per preparare al meglio la Parigi-Roubaix Under 23, che è un suo grande obiettivo dopo il 5° posto della scorsa stagione tra gli juniores. Poi arriverà anche il tempo di pensare alle corse a tappe, visto che sarà la punta di diamante della Groupama-FDJ per Giro Under 23 e Tour de l'Avenir. Momento magico perche trova la terza vittoria in quattro giorni. Dopo i fantastici successi alla Liegi-Bastogne-Liegi , degli Under 23, e del Giro del Belvedere di 24 ore fa , il corridore dellaconquista in solitaria anche ilin quel di. E dire che in avvio di stagione non era ancora riuscito a sbloccarsi tra gli Under 23 dopo i successi nella categoria juniores ma, una volta sbloccato, ecco una vittoria dopo l'altra. Il classe 2003 starà un po' fermo nelle prossime due settimane, anche per preparare al meglio la, che è un suo grande obiettivo dopo il 5° posto della scorsa stagione tra gli juniores. Poi arriverà anche il tempo di pensare alle corse a tappe, visto che sarà la punta di diamante della Groupama-FDJ per Giro Under 23 e Tour de l'Avenir.

L'ordine d'arrivo

Ad

Corridore Tempo 1. Romain Grégoire 3h48'35'' 2. Edgar Andres Pinzon +28'' 3. Johannes Staune-Mittet +37'' 4. Davide De Cassan +39'' 5. Davide Piganzoli +39'' 6. Simone Raccani +39'' 7. Archie Ryan +39'' 8. Germán Dario Gómez +39'' 9. Fernando Tercero +39'' 10. Martin Nessler +1'33''

Ciclismo Grégoire è proprio un Belvedere: vince anche il Giro a Villa di Villa UN GIORNO FA

Corsa impegnativa. con un circuito iniziale di 6 giri col passaggio - per sei volte - del Colle Masua (1,9 km al 6,2%) e del Jago (1,7 km al 6,9%). Terminato il circuito non sono finite però le salite con Via Tezol (0,3 km all'11,3%) e il Fane (7,3 km al 6,6%). Sulla salita finale si vedono tutti i migliori da Federico Guzzo a Romain Grégoire, con la sorpresa Davide De Cassan del Team Friuli. Sull'ultima asperità di giornata, il più pimpante è Edgar Pinzon che riesce a prendere un po' di margine sui rivali, ma con un'ottima discesa Grégoire si rifà sotto. Il francese riesce a staccare il colombiano ancor prima del finale di Negrar e coglie un altro splendido successo in queste ultime giornate a lui favorevoli. Pinzon si accontenta del 2° posto, mostrando però di essere un buon prospetto per le salite. completa il podio Staune-Mittet della Jumbo Visma, ma c'è anche un po' di Italia con il 4° posto di Davide Cassan che regola il gruppetto formato da Piganzoli, Raccani, Ryan, Gómez e Tercero.

Esulta Alaphilippe ma vince Roglic: la pazza Liegi 2020

Liegi-Bastogne-Liegi Grégoire attacca, viene ripreso e batte tutti in volata: sua la Liegi U23 IERI A 13:57