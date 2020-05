Paolo Bettini attacca l'UCI: "Calendario assurdo, il Giro merita rispetto"

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, l'ex corridore azzurro critica il nuovo programma stilato dall'organo di governo del ciclismo. "Lappartient si è inchinato al Tour". Secondo le date attuali, il Giro si sovrapporrà a tutte le Classiche del Nord e per sei tappe alla Vuelta di Spagna.

Sempre diretto e deciso come quando era in gara e sfruttava queste qualità per imporsi sui palcoscenici più luminosi. C'è anche Paolo Bettini tra i critici del nuovo calendario stilato dall'UCI, un programma che sta facendo discutere soprattutto per le varie sovrapposizioni che riguardano il Giro d'Italia. Il Grillo livornese ha parlato di questo e non solo in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Il nuovo calendario è assurdo, assurdo. La pandemia ha esaltato in maniera plateale gli interessi dell'UCI e gli inchini che questa fa ad Aso e Tour de France. Il concetto è: sistemo il Tour e il resto del mondo si adegua.

La Grande Boucle è la corsa più prestigiosa al mondo, seconda solo a Olimpiadi e Mondiali di calcio per portata: sono presenti circa 600 media e 2.000 giornalisti e la gara viene trasmessa in 130 paesi da 100 canali televisivi diversi. Una miniera d'oro per gli sponsor delle squadre, ma è un discorso che va analizzato secondo Bettini. "I grandi spondor che investono 15-20 milioni di euro lo fanno perchè esiste il Tour, vero, ma in questa stagione straordinaria bisognava far capire loro che non esiste solo quello. Ci sono Giro e Vuelta, Fiandre e Sanremo, Roubaix e Strade Bianche. Il principio doveva essere: si investe nel ciclismo, non in una gara". Il campione del Mondo 2006 e 2007 ha poi rincarato la dose.

L'UCI ha dimostrato che non siamo una famiglia e che non fa gli interessi del movimento ciclistico mondiale, non ha interesse a valorizzare il suo mondo. Non c'è coerenza, non c'è rispetto per tutto ciò che non sia il Tour".

Bettini ha parlato anche di due corse che gli resteranno sempre nel cuore: Giro d'Italia e Strade Bianche. "Prima ancora che corressi i miei genitori mi portavano a vedere le tappe e questa grande festa popolare che è il Giro. Uno spirito così c'è soltanto in questa corsa. E facendo il corridore, da ragazzino, pensi: "chissà se un giorno lo farò". Nel 2005 portai la rosa in due occasioni, la seconda nella mia terra. La Strade Bianche è una corsa a me molto cara, mi piace tantissimo. E voglio dare un consiglio a Mauro Vegni: trasformiamola in un evento mondiale. Viene già considerata la sesta Monumento, ha il fascino di Fiandre e Roubaix. Magari con un percorso più lungo e un nuovo finale. La gente dev'esserne colpita".

