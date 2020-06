Papa Francesco mette all'asta la bicicletta regalata da Peter Sagan per la lotta contro il Covid

Il Pontefice partecipa alla grande asta di beneficenza per la battaglia contro il coronavirus "We Run Together – Supporting our Team" offrendo la bicicletta Specialized regalatagli nel 2018 da Peter Sagan. I proventi andranno alla sanità di Bergamo e Brescia, due delle zone maggiormente colpite dalla pandemia in Italia.

Anche Papa Francesco è tra i protagonisti della grande asta di beneficenza "We Run Together – Supporting our Team" destinata a raccogliere fondi per sostenere l'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo e la Poliambulanza di Brescia nella lotta al coronavirus, due importanti realtà sanitarie nelle zone maggiormente colpite dalla pandemia in Italia.

Il Santo Padre ha messo all'asta la bicicletta Specialized Venge regalatagli da Peter Sagan nel 2018: il telaio è stato personalizzato con i colori del Vaticano, lo stemmaa di Pietro e il nome "Francesco". L’asta We Run Together, partita lunedì 8 giugno, è sulla piattaforma CharityStars.com.

Play Icon

Ciclismo 🎙 Daniel Oss, ciclismo e musica: “Io sono rock, Ackermann è pop, Peter Sagan è punk” 28/05/2020 A 07:59

Play Icon WATCH Magro racconta: "Tra sprint e scorrettezze. Che ingiustizia la squalifica di Sagan al Tour 2017" 00:04:15

Tour de France Sagan: "Correre agli e-Games? Non sono un corridore virtuale, non vedo l'ora di fare il Tour" 19/04/2020 A 15:00