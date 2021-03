Ciclismo

Ciclismo, Giacomo Nizzolo: "Devo migliorare la condizione, la Parigi-Nizza mi aiuterà"

PARIGI-NIZZA - Dopo aver vinto la Clasica de Almeria, Nizzolo non è riuscito ad imporsi all'UAE Tour. Spera di farlo invece alla Parigi-Nizza trovando quella condizione necessaria per mettersi in gioco nelle prossime Classiche di Primavera.

00:00:46, 5 ore fa