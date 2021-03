Da Gien a Gien, importante crocevia per la classifica della Parigi-Nizza conche lancia il primo segnale.dirà qualcuno, ma in realtà ha già fatto vedere qualcosa di interessante. Era soltanto il terzo giorno di corsa per lo sloveno nel 2021 ed era alla prima cronometro in assoluto con il nuovo costruttore (laè passata dalla storica Bianchi alla Cervélo ). Insomma, in attesa delle montagne, Roglic diventa il big più in alto nella classifica. Giornata da ricordare, però, per lo svizzeroche conquista la sua prima cronometro in carriera e, guardando come va, non sarà neanche l'ultima. Nonostante la fatica nel tratto finale in pendenza, il corridore dell'Education Nippo riesce a sopravanzareper soli 83 centesimi. È nata una nuova stella delle prove contro il tempo? Era già arrivato 2° alla crono dell'UAE Tour alle spalle di