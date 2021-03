Ciclismo

Parigi-Nizza - Magnus Cort Nieslen: "Vincere era il modo migliore di chiudere la settimana"

PARIGI-NIZZA - Felice Magnus Cort Nielsen per il successo di Levens, con il danese che centra la sua prima vittoria stagionale. La Education Nippo non è riuscita a fare classifica generale con Powless, ma è comunque contenta per la vittoria di una tappa in una Parigi-Nizza molto prestigiosa.

00:01:37, 22 minuti fa