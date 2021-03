Quello che è accaduto nell’ultima tappa della Parigi-Nizza ha dell’incredibile: Primoz Roglic, dominatore della corsa francese, a causa di due cadute è stato costretto ad inseguire il gruppo da solo perdendo in un solo colpo il successo, che appariva ormai scontato, e il podio.

"Non è stata la tappa che speravo, ho fatto alcuni errori. Con il primo ho dislocato la spalla sinistra, poi sono caduto un’altra volta. Ho dato tutto, ma non ho potuto riprendere i corridori davanti. È un po’ un peccato, ma andiamo avanti e guardiamo alle prossime gare. Mi piacerebbe avere qualche giornata più facile nella tappa conclusiva, ma lo sport è così. Tornerò e lotterò per vincere altre corse". Il ciclista sloveno ha palesato tutto il suo malumore e il suo dispiacere nel post gara:

Nonostante la cocente delusione, Roglicguarda al futuro con fiducia, anche perchè gli obiettivi del capitano della Jumbo Visma sono ben altri: "Quando ero dietro non ho pensato che la corsa mi stesse sfuggendo di mano, ero solo concentrato su come ottenere il massimo dal mio corpo. Questa è la cosa più importante. Ho dato davvero tutto, alla fine è andata così. Ovviamente sono deluso, ma il mondo non si ferma e guardo avanti. Come ho detto però probabilmente le sensazioni saranno migliori in un paio di giorni o in una settimana, poi spero che starò meglio per le prossime corse".

