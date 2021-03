Ciclismo

Parigi-Nizza - Roglic rischia la 3a caduta di giornata: questa volta resta in piedi

PARIGI-NIZZA - Non c'è pace per Primoz Roglic che nel tentativo di ritrovare il gruppo, rischia di centrare la terza caduta di giornata. In curva segue la traiettoria di Declercq che finisce fuori strada, lo sloveno si salva e resta in piedi.

00:00:32, 18 minuti fa