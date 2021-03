Roglic ha Schachmann che si è difeso egregiamente su Vlasov (tappa La tappa non era neanche così impegnativa, il grosso l'aveva già fatto. Incredibile, ma vero:ha perso la classifica generale della Parigi-Nizza e ha chiuso addirittura al 15° posto . Lo sloveno è stato vittima di due cadute, l'ultima ai piedi della salita finale, con i rivali che hanno banchettato e provato a darsi battaglia per la maglia gialla. A spuntarla è stato poiche si è difeso egregiamente su(tappa vinta da Cort Nielsen ). Deluso e stanco a fine giornata Roglic che ha confessato anche di non provare ottime sensazioni dopo l'intensa giornata vissuta nel sud della Francia...

"Mi piacerebbe avere delle tappe conclusive più facili"

Non è stata la tappa che speravo, ho fatto alcuni errori oggi. Con il primo ho dislocato la spalla sinistra, poi sono caduto un’altra volta. Io ho dato tutto, ma non ho potuto riprendere i corridori davanti. È un peccato, ma andiamo avanti e guardiamo alle prossime gare. Mi piacerebbe avere qualche giornata più facile nelle tappe conclusive, ma lo sport è così. Tornerò e lotterò per vincere altre corse

Il mondo non si ferma

Quando ero dietro non ho pensato che la corsa mi stesse sfuggendo di mano, ero solo concentrato su come ottenere il massimo dal mio corpo. Questa è la cosa più importante. È sempre una lotta e penso che se puoi accendere questa sfida dentro di te, hai fatto ciò che potevi. Ho dato davvero tutto, alla fine è andata così. Ovviamente sono deluso, ma il mondo non si ferma e guardo avanti

Come sto fisicamente?

Potrei stare meglio. Come ho detto però probabilmente le sensazioni saranno migliori in un paio di giorni o in una settimana, poi spero che starò meglio per le prossime corse

