Ciclismo

Parigi-Nizza: Sam Bennett trionfa in volata, prima maglia di leader

PARIGI-NIZZA - "Sammy B." Bennett vince la terza corsa in stagione imponendosi in volata nella prima tappa della Parigi-Nizza. Perfetta la conclusione di gara del ciclista irlandese in forza alla Deceuninck–Quick-Step.

00:02:36, 35 minuti fa