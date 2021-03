Sam Bennett (Deceunick-Quick Step) serve il bis sulle strade della Parigi-Nizza 2021 e conquista anche la quinta tappa, la Vienne-Bollène. Al secondo posto si è piazzato il francese Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic), mentre sul gradino più basso del podio sale il tedesco Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe). Il migliore degli italiani è stato Giacomo Nizzolo (Qhubeka ASSOS), il quale è giunto quinto. Resta in maglia gialla lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Per Roglic caduta senza conseguenze

La gara, a 35 chilometri dal traguardo, ha visto proprio la maglia gialla Primoz Roglic cadere insieme ad alcuni suoi compagni. Lo sloveno non si è fatto male ed è rientrato nel plotone, ma Tony Martin, prezioso gregario del vincitore dell’ultima Liegi-Bastogne-Liegi, benché cosciente, è stato portato via in barella. Venerdì torneranno nuovamente in azione gli uomini di classifica nella Brignoles-Biot di 202, 5 chilometri. Si tratta di una frazione molto dura, senza un chilometro di pianura, la quale prevede ben cinque gran premi della montagna e diverse altre brevi salite non considerate tali. Il traguardo, inoltre, è piazzato in cima a uno strappo.

Sam Bennett concede il bis, volata da manuale

