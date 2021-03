Primoz Roglic vuole già vincere tutto e coglie la terza vittoria Gino Mäder che sembrava aver già vinto dopo essere andato in fuga sin dai primi km. Mancavano solo 30 metri allo svizzero, ma Roglic fa il cannibale e fa tris sulle strade della Parigi-Nizza (dopo i successi di Chiroubles Schachmann e 1'11'' su Vlasov. Non c'è niente da fare.vuole già vincere tutto e coglie la terza vittoria negli ultimi 4 giorni , con lo sloveno che si lascia alle spalle - con facilità - i vari Vlasov, Guillaume Martin e Schachmann, ma riesce anche a scavalcare unche sembrava aver già vinto dopo essere andato in fuga sin dai primi km. Mancavano solo 30 metri allo svizzero, ma Roglic fa il cannibale e fa tris sulle strade della Parigi-Nizza (dopo i successi di Chiroubles e Biot ). Manca solo una tappa alla conclusione della corsa francese, ma lo sloveno ha ormai in pugno la generale grazie ai 52'' di vantaggio sue 1'11'' su

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Primoz Roglic 3h09'18'' 2. Gino Mäder +2'' 3. Maximilian Schachmann +5'' 4. Lucas Hamilton +8'' 5. Aleksandr Vlasov +10'' 6. Tiesj Benoot +10'' 7. Guillaume Martin +15'' 8. Ion Izagirre +15'' 9. Harm Vanhoucke +22'' 10. Jai Hindley +27''

Roglic vince anche questa: beffato Mäder, rivivi lo scatto

Cronaca

Si parte con i soliti tentativi di fuga e dopo qualche km viene via un drappello composto da 13 uomini: all'attacco Mattia Cattaneo e Sam Bennett (Deceuninck Quick Step), Teuns e Mäder (Bahrain Victorious), Powless (Education Nippo), Bernard e Elissonde (Trek Segafredo), de La Cruz (UAE Emirates), De Plus e Amador (Ineos Grenadiers), Lutsenko (Astana), De Gendt (Lotto Soudal) e Perez (Cofidis). I fuggitivi mantengono un vantaggio di poco superiore ai 2 minuti, con la Bora Hansgrohe di Schachmann a scandire il tempo nel plotone. Resta a guardare Roglic, forte della sua maglia gialla.

Km dopo km il vantaggio dei battistrada diminuisce, fino ai piedi della Colmiane (18,2 km al 6,2%) con i 13 all'attacco che hanno meno di un minuto da gestire. Visto l'avvicinarsi del gruppo, prova a partire in solitaria Lutsenko, ma il corridore kazako è costretto a rallentare il ritmo a seguito di un problema muscolare alla coscia sinistra. Ci provano poi Mäder e Powless, intanto perdono le ruote del gruppo Fabio Aru e, soprattutto, David Gaudu, il capitano della Groupama-FDJ.

Ai -4,5 km occhio agli uomini dell'Astana che muovono qualcosa, con Luis León Sánchez e Fraile in supporto a Vlasov. Roglic però ha ancora fame e piazza un primo scatto a 2 km dalla fine: Schachmann non lascia andare lo sloveno, mentre davanti Mäder ci crede ancora. Nuovo scatto di Roglic a 300 metri dal traguardo e il corridore della Jumbo Visma riesce a raggiungere e a scavalcare la svizzero della Bahrain a 30 metri dal traguardo: pazzesco. Terza vittoria per lo sloveno che rafforza ancor di più la sua maglia gialla.

Primoz Roglic a duello con Gino Mader Credit Foto Getty Images

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Primoz Roglic 26h32'01'' 2. Maximilian Schachmann +52'' 3. Aleksandr Vlasov +1'11'' 4. Ion Izagirre +1'15'' 5. Tiesj Benoot +1'34'' 6. Lucas Hamilton +1'34'' 7. Guillaume Martin +2'06''

