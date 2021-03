Ciclismo

Parigi-Nizza - Troppa dura la salita di Biot: si staccano Bennett, Kristoff e Bouhanni

PARIGI-NIZZA - Non era sicuramente un arrivo per velocisti, anche se corridori come Laporte e Michael Matthews hanno provato a sfidare Roglic. Proprio all'altezza dell'ultimo km hanno perso contatto Sam Bennett, Kristoff e Bouhanni, altri sprinter puri aveva lasciato la compagnia già da diversi km.

00:00:47, 40 minuti fa