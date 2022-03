Promenade des Anglais. Sarà, come da tradizione, un epilogo breve, di soli 115.6 chilometri, ed esplosivo, grazie ai cinque GPM in programma. L’ultimissimo appello per ribaltare la corsa, o semplicemente per migliorare la propria posizione in classifica generale, promette spettacolo per Eccoci giunti al gran finale della Parigi-Nizza. Dopo tre anni la Corsa del Sole torna a concludersi con la tradizionale frazione intorno a Nizza col traguardo finale posto nuovamente sulla. Sarà, come da tradizione, un epilogo breve, di soli, ed esplosivo, grazie ai cinque GPM in programma. L’ultimissimo appello per ribaltare la corsa, o semplicemente per migliorare la propria posizione in classifica generale, promette spettacolo per l’ultima attesa battaglia tra gli uomini di classifica , insieme a coloro che vorranno andare a caccia del successo di tappa e che quindi proveranno ad animare la corsa sin dalle primissime battute.

Codice ottava tappa

Si parte subito forte con il primo dei cinque GPM in programma posto dopo soli 22.2 chilometri. Ad accendere la bagarre sarà, infatti, la Côte de Levens (6.2 km al 5.6%), subito seguita dal primo traguardo volante di giornata di Levens. Una breve discesa e si sale nuovamente sulla Côte de Châteauneuf (5.3 km al 4.3%) seguita, poi, dalla Côte de Berre-les-Alpes (6.3 km al 6%) che chiude i primi, e davvero esplosivi, cinquanta chilometri.

Ma i corridori non potranno certo permettersi di rifiatare perché li attende subito la Côte de Peille (6.6 km al 6.8%). Da qui, passando per il traguardo volante di La Turbie, si scenderà rapidamente verso Nizza. L’ultima, e probabilmente decisiva, difficoltà di questa corsa sarà la tradizionale ascesa del Col d’Èze (6 km al 7.6%), affrontato, però, per la prima volta da un nuovo versante leggermente più ripido. Dallo scollinamento mancheranno poco più di 15 chilometri, quasi tutti in discesa, per arrivare al traguardo.

Dove vedere la Parigi-Nizza in DIRETTA

L'ottava tappa della Parigi-Nizza sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN e in differita su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN). Sarà anche possibile rivedere la gara On Demand su tutte le piattaforme.

