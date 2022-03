Parigi-Nizza. La tappa conclusiva di 115.6 chilometri ha visto esultare . Partenza scoppiettante: nove uomini sono riusciti a prendere un piccolo gap sulla Cote de Chateauneuf. All’attacco Connor Swift (Arké-Samsic), Andrey Amador, Omar Fraile (Ineos Grenadiers), Fabio Felline (Astana), Stefan Küng (Groupama-FDJ), Bauke Mollema, Alex Kirsch (Trek-Segafredo), Gorka Izagirre (Movistar) e Soren Kragh Andersen (Team DSM). Come di consueto grande spettacolo per l’ultima frazione della. La tappa conclusiva di 115.6 chilometri ha visto esultare Simon Yates , con una Jumbo-Visma che ha dovuto sudare sette camicie per trasportare Primoz Roglic al trionfo finalenove uomini sono riusciti a prendere un piccolo gap sulla Cote de Chateauneuf. All’attacco Connor Swift (Arké-Samsic), Andrey Amador, Omar Fraile (Ineos Grenadiers), Fabio Felline (Astana), Stefan Küng (Groupama-FDJ), Bauke Mollema, Alex Kirsch (Trek-Segafredo), Gorka Izagirre (Movistar) e Soren Kragh Andersen (Team DSM).

L'ordine d'arrivo

CICLISTA TEMPO S. Yates (Bike-Exchange) 2h52'59" W. van Aert (Jumbo-Visma) +9" P. Roglic (Jumbo-Visma) +9" B. McNulty (UAE) +1'44" S. Kragh Andersen (DSM) +1'44" S. Kung (Groupama-FDJ) +1'44" A. Paret Peintre (AG2R) +1'44" A. Yates (Ineos) +1'44" W. Poels (Bahrain) +1'44" I. Izaguirre (Cofidis) +1'44"

La Jumbo-Visma però non ha lasciato spazio, mettendosi a tirare a tutto spiano in testo al gruppo principale. A turno lo squadrone olandese ha assottigliato il plotone, diminuendo a mano a mano i corridori presenti. Sul Côte de Peille cambio di passo della Ineos Grenadiers: tutto organizzato per l’attacco di Daniel Martinez che ha trascinato via con sé Primoz Roglic, Wout van Aert, Nairo Quintana e Simon Yates.

Grandissimo lavoro di van Aert in maglia verde per il proprio capitano, mentre una foratura ha tirato fuori dai giochi Martinez. Il tutto si è andato a decidere sul Col d’Eze: scatto di Simon Yates che ha guadagnato un buon margine sugli inseguitori che hanno proseguito con un ritmo regolare.

Il britannico del Team BikeExchange – Jayco ha gestito il proprio margine sugli avversari: la coppia Jumbo si è avvicinata sul finale, senza però raggiungere il britannico. Trionfo per Yates davanti a van Aert e a Roglic che ha potuto esultare per la vittoria in classifica generale

La classifica generale

CICLISTA TEMPO P. Roglic (Jumbo-Visma) 29h19'15" S. Yates (Bike-Exchange) +29" D. Martinez (Ineos) +2'37" A. Yates (Ineos) +3'29" N. Quintana (Arkea) +3'43" J. Haig (Bahrain) +3'51" I. Izaguirre (Cofidis) +4'52" J.Almeida (UAE) +5'43" G. Martin (Cofidis) +5'48" A. Paret Peintre (AG2R) +6'32"

