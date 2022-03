Ad

Tappa relativamente breve con i suoi 155.2 chilometri, ma i corridori non avranno tempo per annoiarsi. Dopo poco più di 45 chilometri dalla partenza di Nizza, infatti, la strada comincerà a salire verso il primo GPM di giornata, la Côte de Coursegoules (8.1 km al 4.9%), subito seguita dal primo traguardo volante di giornata, posto a Coursegoules dopo 57 chilometri di corsa.

A quel punto la strada tenderà a scendere fino a Le Plan-dur-Var, a poco meno di quaranta chilometri dal traguardo. Da qui, il gruppo inizierà a risalire la vallata, anche se non ci saranno tratti di pendenza troppo marcati. La situazione cambierà decisamente a Lantosque dove comincerà l’ascesa finale. In 14.9 chilometri la salita porterà i corridori ai 1607 metri sul livello del mare in cima al Col de Turini. La pendenza media sarà del 7.3%, ma nella prima parte di salita ci saranno anche dei tratti che andranno oltre il 10%.

Il gruppo dorme, Burgaudeau esulta, Roglic sempre in giallo: gli Highlights

Dove vedere la Parigi-Nizza in DIRETTA

La 6a tappa della Parigi-Nizza sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN e in differita su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN). Sarà anche possibile rivedere la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Roglic attaccato, lui risponde e prende la maglia! Vince McNulty: gli highlights

