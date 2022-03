Ben cinque GPM in programma lungo i 188.8 chilometri tra Saint-Just-Saint-Rambert e Saint-Sauveur-de-Montagut, con un ultimo strappo che si concluderà a 12 chilometri dall'arrivo, proponendo anche qualche secondo di abbuono in cima, dove è posto il secondo traguardo intermedio di giornata. Una giornata aperta a più soluzioni, soprattutto ai fuggitivi. Dopo la cronometro vinta da Wout Van Aert , oggi va in scena la quinta tappa., con un ultimo strappo che si concluderà a 12 chilometri dall'arrivo, proponendo anche qualche secondo di abbuono in cima, dove è posto il secondo traguardo intermedio di giornata. Una giornata aperta a più soluzioni, soprattutto ai fuggitivi.

La prima salita di giornata sarà subito un momento chiave. La Croix de Chabouret (9,8km al 6,6%) sarà infatti il momento in cui si chiarirà la composizione della fuga. Dopo quella che è l'asperità più lunga del giorno, una lunga discesa porterà ad Annonay prima di una ventina di chilometri di rapidi saliscendi verso la Côte de Saint-Jeure-d’Ay (2,2 km al 5,3%), seguita dal traguardo volante in pendenza di Etables, da cui si comincerà a scendere verso Tournon-sur-Rhône. A seguire uno dei rari tratti di pianura, che farà da antipasto alla Côte de Saint-Romain-de-Lerps (6,5km al 7,3%).

La salita successiva sarà la Côte de Toulaud (1,5km al 9,7%), posta in una vallata in cui il ritmo potrà nuovamente salire in quanto porta a quella che probabilmente sarà la difficoltà più impegnativa del giorno, il Col de la Mure (7,6km all’8,3%): salita non lunghissima, ma intensa. Da lì in avanti 33 chilometri apertissimi agli attaccanti visto che di pianura ce ne sarà ben poca, solamente negli ultimi cinque chilometri. Nel mezzo tanta discesa, anche piuttosto tecnica in alcuni tratti, e lo strappo verso Saint-Vincent-de-Durfort, dove sono in palio alcuni secondi di abbuono.

Dove vedere la Parigi-Nizza in DIRETTA

La 5a tappa della Parigi-Nizza sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN e in differita su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN). Sarà anche possibile rivedere la gara On Demand su tutte le piattaforme.

