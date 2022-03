Dopo la vittoria di Laporte nella tappa inaugurale , la Parigi-Nizza prosegue verso sud e la carovana si trasferisce da Auffargis ad Orléans. Nonostante un road book abbastanza chiaro, le squadre dei velocisti avevano puntato molto sulla prima frazione di Mantes-la-Ville, non tenendo conto però dello strappo finale che avrebbe potuto rendere la vita difficile agli sprinter puri in caso di corsa dura. Così è accaduto con il clamoroso attacco in combinata della Jumbo Visma. Van Aert e Roglic hanno fatto il forcing, con Laporte che ha finalizzato il tutto. Questa volta sarà volata vera: a parte i due GP in avvio di gara, si andrà lisci fino ad Orléans.

Tappa non molto impegnativa a parte i sali e scendi in avvio, che costituiranno il trampolino ideale per qualche azione dei fuggitivi. Si parte con la Côte de les Dix-Sept Tournants (1 km al 6%), subito seguita dalla Côte de Choisel (0,6 km all'8,2%). Poi sarà liscia fino a fine tappa, ma non per questo non ci saranno tante insidie. Anzi, occhio al vento e a possibili ventagli a rendere nervosa la corsa. Finale di Orléans che tirerà leggermente all'insù, con la strada che sale leggermente poco prima di entrare all'ultimo km.

-113km - Velocità altissima

Prima ora di gara corsa ad una velocità folle: i fuggitivi hanno percorso la bellezza di 44km in 60 minuti. Il gruppo invece sta andando nettamente più piano: il vantaggio dei tre è salito oltre i 5 minuti.

-122km - Aumenta il vantaggio in testa

Il gruppo è completamente fermo e il terzetto là davanti continua a guadagnare. Siamo oltre i 4 minuti.

-129km - Torna la calma

Dopo il grande trambusto, torna un po' di calma in corsa. I Trek hanno rallentato e van Aert sta per rientrare. Davanti sempre il terzetto composto da Gilbert, Holmes e Gougeard: il loro vantaggio si aggira sui 3'40".

-135km - Si stacca van Aert

Brusca accelerata della Trek-Segafredo all'interno del gruppo. Si stacca Wout van Aert (passato in coda per farsi medicare dopo la caduta).

-139 km - Secondo GPM completato

Matthew Holmes completa la sua missione e fa bottino pieno. Gilbert secondo leva un altro punto a Gougeard che sarà al secondo posto dietro Holmes nella classifica dei GPM. Il gruppo maglia gialla è staccato di 3'35".

-141km - Maxi caduta nel gruppo

Caduta in gruppo! Tantissimi i corridori coinvolti. Tra di loro, sicuramente Wout van Aert, Aurelien Paret-Peintre, Mads Wurtz Schmidt, Lukasz Wisniowski, Franck Bonnamour e Stan Dewulfche. Fortunatamente tutti si sono rialzati senza conseguenze.

-142km - Gilbert virtualmente maglia gialla

Con tre minuti di vantaggio, Philippe Gilbert è virtualmente maglia gialla. Il campione belga è staccato di soli 2'15" da Laporte.

-148km - Holmes conferma la maglia a pois

Superato il primo GPM. Matthew Holmes è passato in testa, guadagnando 3 punti e assicurandosi la maglia a pois anche per domani. Secondo Gilbert e terzo Gougeard. Il terzetto ha un vantaggio di tre minuti sul gruppo maglia gialla.

-150km - Tappa iniziata, fuga in corso

Holmes, Gougeard e Gilbert si sono avvantaggiati sul gruppone e stanno affrontando la prima asperità di giornata. La Côte des 17 tournants: 1.1km con una pendenza media del 6.2%. Hanno guadagnato un minuto.

12.25 - La lista dei velocisti

Visto che ci siamo facciamo la lista dei velocisti presenti a questa corsa o corridori comunque veloci.

-Fabio Jakobsen (Quick Step Alpha Vinyl),

-Jasper Philipsen (Alpecin Fenix),

-Wout van Aert (Jumbo Visma),

-Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious),

-Juan Sebastián Molano (UAE Emirates),

-Matteo Trentin (UAE Emirates),

-Christophe Laporte (Jumbo Visma),

-Bryan Coquard (Cofidis),

-Danny van Poppel (Bora Hansgrohe),

-Mads Pedersen (Trek Segafredo),

-Jasper Stuyven (Trek Segafredo),

-Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco),

-Cees Bol (DSM)

12.23 - Out Colbrelli

È notizia di poco fa il ritiro di Sonny Colbrelli. Il campione d’Italia e d’Europa non partirà a causa di una bronchite. Già nella tappa di ieri aveva evidenziato una condizione non certo al top. Anche il francese della Israel-Premier Tech Rudy Barbier non si è presentato al via, anche lui a causa di un problema di salute.

12.20 - Una tappa alla portata dei velocisti

