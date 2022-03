Dopo la vittoria di Laporte nella tappa inaugurale , la Parigi-Nizza prosegue verso sud e la carovana si trasferisce da Auffargis ad Orléans. Nonostante un road book abbastanza chiaro, le squadre dei velocisti avevano puntato molto sulla prima frazione di Mantes-la-Ville, non tenendo conto però dello strappo finale che avrebbe potuto rendere la vita difficile agli sprinter puri in caso di corsa dura. Così è accaduto con il clamoroso attacco in combinata della Jumbo Visma. Van Aert e Roglic hanno fatto il forcing, con Laporte che ha finalizzato il tutto. Questa volta sarà volata vera: a parte i due GP in avvio di gara, si andrà lisci fino ad Orléans.

Tappa non molto impegnativa a parte i sali e scendi in avvio, che costituiranno il trampolino ideale per qualche azione dei fuggitivi. Si parte con la Côte de les Dix-Sept Tournants (1 km al 6%), subito seguita dalla Côte de Choisel (0,6 km all'8,2%). Poi sarà liscia fino a fine tappa, ma non per questo non ci saranno tante insidie. Anzi, occhio al vento e a possibili ventagli a rendere nervosa la corsa. Finale di Orléans che tirerà leggermente all'insù, con la strada che sale leggermente poco prima di entrare all'ultimo km.

