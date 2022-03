i 213.6 chilometri che separano Courthezon da Aubagne porteranno i corridori ancora più verso sud. Saranno cinque nuovamente cinque i GPM da affrontare per il gruppo, anche se meno impegnativi di quelli incontrati ieri. Molto probabilmente gli uomini di classifica cercheranno di controllare la situazione in vista delle ultime due frazioni, offrendo di nuovo l’opportunità ai fuggitivi di andarsi a giocare il successo di giornata. Ancora una tappa perfetta per i fuggitivi alla Parigi-Nizza 2022 porteranno i corridori ancora più verso sud. Saranno cinque nuovamente cinque i GPM da affrontare per il gruppo, anche se meno impegnativi di quelli incontrati ieri. Molto probabilmente gli uomini di classifica cercheranno di controllare la situazione in vista delle ultime due frazioni, offrendo di nuovo l’opportunità ai fuggitivi di andarsi a giocare il successo di giornata.

Ad

Premium Ciclismo Parigi-Nizza | 6a tappa 14:15-16:15

Parigi-Nizza Martinez stuzzica Roglic, ma lo sloveno risponde: che bordate! 17 ORE FA

La prima asperità di giornata, il Col de Murs (10.4 km al 4.3%), potrà rappresentare il trampolino di lancio ideale per la fuga. Dopo la seguente discesa e un breve tratto in pianura si ricomincerà a salire verso il Col du Pointu, ascesa in cima alla quale si trova il primo traguardo volante di giornata, posto dopo 65.5 km. Seguono alcuni chilometri sostanzialmente pianeggianti prima di entrare nella fase decisiva.

La seconda metà di questa frazione proporrà subito l’ascesa del Col de Sambuc (3.5 km al 6%), immediatamente seguito dal Col des Portes (3.3 km al 5.1%). Dopo una ventina di chilometri ancora il Col de Pas de la Couelle (5.3 km al 4.2%) e quindi la discesa verso Auriol per poi risalire verso l’ultimo GPM di giornata, il Col de l’Espigoulier (10.8 km al 4.4%). Una ripida discesa porterà il gruppo agli ultimi 10 chilometri. Un breve strappo al 5% anticipa l’ultimo traguardo volante di giornata posto a Lascours, da cui mancheranno solamente 8600m alla linea d’arrivo posta a Aubagne.

McNulty si sblocca nel World Tour: "Incredibile, sono emozionato"

Dove vedere la Parigi-Nizza in DIRETTA

La 6a tappa della Parigi-Nizza sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN e in differita su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN). Sarà anche possibile rivedere la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Roglic attaccato, lui risponde e prende la maglia! Vince McNulty: gli highlights

Parigi-Nizza McNulty, assolo di classe! Roglic nuova maglia gialla 18 ORE FA