I 13.4 chilometri contro il tempo da Domerat a Montlucon faranno da spartiacque tra le prime tre tappe e le rimanenti che attendono i corridori con tante salite. I distacchi non dovrebbero essere altissimi, ma gli ultimi 700 metri con lo strappo della Côte de la rue Buffon potrebbero fare male a molti. Chi ha già perso tempo nelle prime frazioni non può certo permettersi di lasciare altri secondi per strada anche in questa tappa.

Percorso

Ad essere decisivi, però, saranno gli ultimi 700 metri prima del traguardo di Montlucon, con il breve strappo della Côte de la rue Buffon (700 m all'8.6% di pendenza media) che sarà determinante per assegnare la vittoria di tappa e probabilmente anche la nuova maglia gialla. Si parte subito con un piccolo strappo al 5% dopo appena un chilometro, per poi affrontare alcuni mangia-e-bevi che portano all'unico rilevamento intermedio, posto dopo 7 chilometri a Premilhat.

Tappa 4 2022 Credit Foto Eurosport

Dove vedere la Parigi-Nizza in tv e streaming

La quarta tappa della Parigi-Nizza sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Fabio Panchetti e Wladimir Belli. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile rivedere la gara On Demand su tutte le piattaforme.

I favoriti

Tutti gli occhi sono puntati su Wout Van Aert e Primoz Roglic. Il tipo di percorso e lo strappo finale sembrerebbero favorire il belga, vice-campione del mondo negli ultimi due anni, che è apparso tra i più in forma nelle prime frazioni (sempre in top3). Inoltre, il breve strappo finale potrebbe favorire la sua esplosività. Mentre lo sloveno, campione olimpico della disciplina, avrà un'ottima occasione per aumentare ancora il suo vantaggio nei confronti dei rivali per la vittoria finale.

***** Wout Van Aert

**** Stefan Bissegger, Primoz Roglic

*** João Almeida, Søren Kragh Andersen, Stefan Küng

** Rohan Dennis, Ethan Hayter, Christophe Laporte, Dylan van Baarle

* Yves Lampaert, Pierre Latour, Brandon McNulty, Luis León Sánchez, Adam Yates

Informazioni utili

-Orario di partenza: 13:05

-Orario d'arrivo: 16:02

-Lunghezza: 13.4 km

