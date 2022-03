Promenade des Anglais. Sarà, come da tradizione, un epilogo breve, di soli 115.6 chilometri, ed esplosivo, grazie ai cinque GPM in programma. L’ultimissimo appello per ribaltare la corsa, o semplicemente per migliorare la propria posizione in classifica generale, promette spettacolo Eccoci giunti al gran finale della Parigi-Nizza. Dopo tre anni la Corsa del Sole torna a concludersi con la tradizionale frazione intorno a Nizza col traguardo finale posto nuovamente sulla. Sarà, come da tradizione, un epilogo breve, di soli, ed esplosivo, grazie ai cinque GPM in programma. L’ultimissimo appello per ribaltare la corsa, o semplicemente per migliorare la propria posizione in classifica generale, promette spettacolo per l’ultima attesa battaglia tra gli uomini di classifica , insieme a coloro che vorranno andare a caccia del successo di tappa e che quindi proveranno ad animare la corsa sin dalle primissime battute.

Ad

Percorso

Parigi-Nizza Roglic è uno squalo, Col de Turini azzannato! Rivivi l'arrivo 7 ORE FA

Si parte subito forte con il primo dei cinque GPM in programma posto dopo soli 22.2 chilometri. Ad accendere la bagarre sarà, infatti, la Côte de Levens (6.2 km al 5.6%), subito seguita dal primo traguardo volante di giornata di Levens. Una breve discesa e si sale nuovamente sulla Côte de Châteauneuf (5.3 km al 4.3%) seguita, poi, dalla Côte de Berre-les-Alpes (6.3 km al 6%) che chiude i primi, e davvero esplosivi, cinquanta chilometri.

Ma i corridori non potranno certo permettersi di rifiatare perché li attende subito la Côte de Peille (6.6 km al 6.8%). Da qui, passando per il traguardo volante di La Turbie, si scenderà rapidamente verso Nizza. L’ultima, e probabilmente decisiva, difficoltà di questa corsa sarà la tradizionale ascesa del Col d’Èze (6 km al 7.6%), affrontato, però, per la prima volta da un nuovo versante leggermente più ripido. Dallo scollinamento mancheranno poco più di 15 chilometri, quasi tutti in discesa, per arrivare al traguardo.

L'urlo di Roglic e la danza di Martinez! Che spettacolo in salita

Dove vedere la Parigi-Nizza in tv e streaming

L'ottava tappa della Parigi-Nizza sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Fabio Panchetti e Wladimir Belli. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile rivedere la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Il siparietto di Morkov: "ma perché mi avete ripreso?"

I favoriti

Il leader della classifica generale Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ha comunque dimostrato sul Col de Turini di essere nettamente il più forte, anche se i compagni di squadra l’hanno lasciato solo abbastanza presto. Se accadesse di nuovo, in una tappa come questa potrebbe essere un problema, quindi la miglior difesa per lo sloveno potrebbe essere proprio l’attacco, e dunque non dovremmo stupirci di vederlo a braccia alzate sul traguardo della Promenade des Anglais.

Non lasceranno ovviamente nulla di intentato i suoi rivali, che si giocheranno anche la possibilità di salire sul podio, a partire dalla coppia della Ineos Grenadiers formata da Daniel Martinez e Adam Yates. Sicuramente, i due proveranno a mettere in difficoltà la maglia gialla, potendo contare anche sul contributo di Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco), secondo con 47″ da recuperare e corridore sempre pericoloso.

***** Primoz Roglic

**** Daniel Martinez, Simon Yates

*** João Almeida, David de la Cruz, Adam Yates

** Jack Haig, Ion Izagirre, Valentin Madouas, Nairo Quintana

* Franck Bonnamour, Thomas De Gendt, Guillaume Martin, Brandon McNulty, Wout Poels

Madouas scatenato in salita! Il francese è la nuova maglia a pois

Informazioni utili

-Orario di partenza: 13:40

-Orario d'arrivo: 16:45-17:02

-Lunghezza: 115.6 km

La Ineos accende la miccia, Roglic trionfa in scioltezza: gli Highlights

Parigi-Nizza La Ineos accende la miccia, Roglic trionfa in scioltezza: gli Highlights 43 MINUTI FA