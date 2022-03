Ben cinque GPM in programma infatti lungo i 188.8 chilometritra Saint-Just-Saint-Rambert e Saint-Sauveur-de-Montagut, con un ultimo strappo che si concluderà a 12 chilometri dall'arrivo, proponendo anche qualche secondo di abbuono in cima, dove è posto il secondo traguardo intermedio di giornata. Una giornata aperta a più soluzioni, soprattutto ai fuggitivi. Dopo la cronometro vinta da Wout Van Aert , giovedì 10 marzo andrà in scena una quinta tappa che fa da antipasto delle grandi salite in arrivo nel fine settimana., con un ultimo strappo che si concluderà a 12 chilometri dall'arrivo, proponendo anche qualche secondo di abbuono in cima, dove è posto il secondo traguardo intermedio di giornata. Una giornata aperta a più soluzioni, soprattutto ai fuggitivi.

La prima salita di giornata sarà subito un momento chiave. La Croix de Chabouret (9,8km al 6,6%) sarà infatti il momento in cui si chiarirà come sarà composta la fuga di giornata. Dopo quella che è la salita più lunga del giorno, una lunga discesa porterà ad Annonay prima di una ventina di chilometri di rapidi saliscendi verso la Côte de Saint-Jeure-d’Ay (2,2 km al 5,3%), seguita dal traguardo volante in pendenza di Etables, da cui si comincerà a scendere verso Tournon-sur-Rhône. A seguire uno dei rari tratti di pianura, che farà da antipasto alla Côte de Saint-Romain-de-Lerps (6,5km al 7,3%).

La salita successiva sarà la Côte de Toulaud (1,5km al 9,7%), posta in una vallata in cui il ritmo potrà nuovamente salire in quanto porta a quella che probabilmente sarà la difficoltà più impegnativa del giorno, il Col de la Mure (7,6km all’8,3%): salita non lunghissima, ma intensa. Da lì in avanti 33 chilometri apertissimi agli attaccanti visto che di pianura ce ne sarà ben poca, solamente negli ultimi cinque chilometri. Nel mezzo tanta discesa, anche piuttosto tecnica in alcuni tratti, e lo strappo verso Saint-Vincent-de-Durfort, dove sono anche in palio alcuni secondi di abbuono.

La quinta tappa della Parigi-Nizza sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Fabio Panchetti e Wladimir Belli. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile rivedere la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Adam Yates, Simon Yates e Daniel Martinez su tutti. Decisamente più pressante è la necessità di risalire la classifica da parte di João Almeida (UAE Team Emirates), Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Guillaume Martin (Cofidis) e Gino Mäder (Bahrain Victorious) che, visti i rispettivi distacchi piuttosto pesanti, potrebbero anche trovare l’occasione di inserirsi in una fuga da lontano. La Jumbo-Visma potrebbe decidere di sfruttare il momento positivo e guadagnare terreno anche su questo traguardo: in questo caso, Primoz Roglic sarebbe il favorito d’obbligo . Per i rivali non sarà semplice staccare gli uomini della formazione giallonera, ma alcuni potrebbero decidere di testare le gambe:su tutti. Decisamente più pressante è la necessità di risalire la classifica da parte di(UAE Team Emirates),(UAE Team Emirates),(Cofidis) e(Bahrain Victorious) che, visti i rispettivi distacchi piuttosto pesanti, potrebbero anche trovare l’occasione di inserirsi in una fuga da lontano.

***** Primoz Roglic

**** Wout Van Aert, Simon Yates

*** Bauke Mollema, Wout Poels, Neilson Powless, Adam Yates

** Thomas De Gendt, Gino Mäder, Guillaume Martin

* Ion Izagirre, Luis León Sánchez, Mauri Vansevenant, Jay Vine

-Orario di partenza: 11:00

-Orario d'arrivo: 15:33-16:16

-Lunghezza: 188.8 km

