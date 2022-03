Mathieu Burgaudeau ha vinto la sesta tappa della Parigi-Nizza 2022. Il francese ha conquistato il primo successo da professionista in carriera. una frazione di 213 km e su un percorso che proponeva ben cinque GPM tra Courthezon e Aubagne. ha vinto la sesta tappa della Parigi-Nizza 2022. Il francese ha conquistato il primo successo da professionista in carriera. Il 23enne della TotalEnergies si è inventato una spettacolare azione quando mancavano dieci chilometri al traguardo, inscenando una stupenda "fagianata" in coda ae su un percorso che proponeva ben cinque GPM tra Courthezon e Aubagne.

L'ordine d'arrivo

CICLISTA TEMPO M. Burgaudeau (TotalEnergies) 5h33'06" M. Pedersen (Trek) s.t. W. Van Aert (Jumbo-Visma) s.t. B. Girmay (Intermarché) s.t. B. Coquard (Cofidis) s.t. L. Mezgec (Bike-Exchange) s.t. I. Cortina (Movistar) s.t. D. Godon (AG2R) s.t. F. Senechal (Quick-Step) s.t. L. Mozzato (B&B) s.t.

La cronaca

L’alfiere della TotalEnergies ha attaccato sullo strappo di Lascours (1.2 km al 6.5% di pendenza media), dove era posto un traguardo volante (non era segnato come gran premio della montagna). Mathieu Burgaudeau, che nel proprio palmares vantava come miglior risultato fino a oggi il terzo posto alla Coppa Sabatini 2021, ha guadagnato un vantaggio di una dozzina di secondi e, stringendo i denti, contro la forza del vento, è riuscito a giungere sotto lo striscione del traguardo, precedendo di misura il gruppetto dei migliori, rientrato con un attimo di ritardo.

Wout van Aert, tra i favoriti della vigilia, ha chiuso in terza posizione: si tratta della Luca Mozzato, che è uscito dal gruppo insieme a Christophe Laporte quando mancavano tre chilometri all’arrivo, venendo poi riacciuffato. Subito alle sue spalle si è piazzato Niccolò Bonifazio, compagno di squadra di Burgaudeau. Secondo posto per il danese Mads Pedersen (Trek-Segafredo), che aveva vinto la terza tappa a Dun-le-Palestel. Il belga, tra i favoriti della vigilia, ha chiuso in terza posizione: si tratta della quinta presenza sul podio di giornata in questa edizione della Corsa verso il Sole. Da segnalare la decima piazza di, che è uscito dal gruppo insieme a Christophe Laporte quando mancavano tre chilometri all’arrivo, venendo poi riacciuffato. Subito alle sue spalle si è piazzato, compagno di squadra di Burgaudeau.

Primoz Roglic con 39 secondi di vantaggio sul britannico Simon Yates e 41" sul francese Pierre Latour. Più attardati il colombiano Daniel Martinez (a 56"), il russo Aleksandr Vlasov (a 59") e l'altro britannico Adam Yates (a 1'11"). Domani andrà in scena la tappa regina: 155 km da Nizza al Col de Turini (salita finale da 15.2 km al 7,2% di pendenza media). Lo sloveno resta al comando della classifica generale con 39 secondi di vantaggio sul britannicoe 41" sul francese. Più attardati il colombiano(a 56"), il russo(a 59") e l'altro britannico(a 1'11"). Domani andrà in scena la tappa regina: 155 km da Nizza al Col de Turini (salita finale da 15.2 km al 7,2% di pendenza media).

La classifica generale

CICLISTA TEMPO P. Roglic (Jumbo-Visma) 22h23'34" S. Yates (Bike-Exchange) +39" P. Latour (TotalEnergies) +41" D. Martinez (Ineos) +56" A. Vlasov (Bora) +59" A. Yates (Ineos) +1'11" S. Kragh Andersen (DSM) +1'26" J. Haig (Bahrain) +1'35" N. Quintana (Arkea) +1'45" I. Izaguirre Insausti (Cofidis) +2'01"

