Primoz Roglic disintegra la concorrenza in volata e vince la settima tappa della Parigi-Nizza 2022. Lo sloveno controlla il ritmo degli avversari durante l’ascesa al Col de Turini e poi parte con decisione ai -200 metri, trionfando per la prima volta nel 2022. Subito dietro di lui Dani Martinez, poi in successione Simon Yates, Nairo Quintana e Joao Almeida.

L'ordine d'arrivo

CICLISTI TEMPO P. Roglic (Jumbo-Visma) 4h02'47" D. Martinez (Ineos) s.t. S. Yates (Bike-Exchange) +2" N. Quintana (Arkea) +9" J. Almeida (UAE) +11" B. McNulty (UAE) +25" J. Haig (Bahrain) +27" A. Yates (Ineos) +29" G. Martin (Cofidis) +44" W. Poels (Bahrain) +56"

