La Parigi-Nizza 2022 aggiunge un po’ di incertezza con la terza tappa in programma martedì 8 marzo, da Vierzon a Dun-le-Plestel.per i corridori che dopo un centinaio di chilometri del tutto pianeggianti, potranno sbizzarrirsi sulle numerose Côtes che si troveranno ad affrontare negli ultimi 90. Ovviamente nessuna difficoltà altimetrica rilevante, però i velocisti dovrebbero rimanere tagliati fuori da questo traguardo a favore degli scattisti e dei finisseurs più abili a trovare il momento giusto per attaccare.

I primi 100 chilometri totalmente pianeggianti e gli ultimi 90 chilometri saranno ricchi di Côtes: la Côte d’Eguzon (2,5 km al 4,2%, 3ª cat.), la Côte de Crozant (2,2 km al 5%, 3ª cat.) e la Côte de le Peyroux (2,8 km al 5,2%, 3ª cat.). Quest’ultima sarà a oltre 20 chilometri dal traguardo, che saranno caratterizzati da alcuni brevi tratti in contropendenza e da altri in discesa. Un ulteriore fattore di interesse è infine rappresentato dagli ultimi due chilometri che si inerpicheranno verso verso il traguardo, seppur con pendenze pedalabili con punte al 4,7%.

La terza tappa della Parigi-Nizza sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 12:15 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Fabio Panchetti e Wladimir Belli. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile rivedere la gara On Demand su tutte le piattaforme.