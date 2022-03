Parigi-Nizza prosegue verso sud e la carovana si trasferisce da Auffargis ad Orléans. Nonostante un road book abbastanza chiaro, le squadre dei velocisti avevano puntato molto sulla prima frazione di Mantes-la-Ville, non tenendo conto però dello strappo finale che avrebbe potuto rendere la vita difficile agli sprinter puri in caso di corsa dura. Così è accaduto con il clamoroso Dopo la vittoria di Laporte nella tappa inaugurale , laprosegue verso sud e la carovana si trasferisce da Auffargis ad Orléans. Nonostante un road book abbastanza chiaro, le squadre dei velocisti avevano puntato molto sulla prima frazione di Mantes-la-Ville, non tenendo conto però dello strappo finale che avrebbe potuto rendere la vita difficile agli sprinter puri in caso di corsa dura. Così è accaduto con il clamoroso attacco in combinata della Jumbo Visma . Van Aert e Roglic hanno fatto il forcing, con Laporte che ha finalizzato il tutto. Questa volta sarà volata vera: a parte i due GP in avvio di gara, si andrà lisci fino ad Orléans.

Percorso

Tappa non molto impegnativa a parte i sali e scendi in avvio, che costituiranno il trampolino ideale per qualche azione dei fuggitivi. Si parte con la Côte de les Dix-Sept Tournants (1 km al 6%), subito seguita dalla Côte de Choisel (0,6 km all'8,2%). Poi sarà liscia fino a fine tappa, ma non per questo non ci saranno tante insidie. Anzi, occhio al vento e a possibili ventagli a rendere nervosa la corsa. Finale di Orléans che tirerà leggermente all'insù, con la strada che sale leggermente poco prima di entrare all'ultimo km.

Dove vedere la Parigi-Nizza in tv e streaming

La seconda tappa della Parigi-Nizza sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 14:15 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Fabio Panchetti e Wladimir Belli. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile rivedere la gara On Demand su tutte le piattaforme.

I favoriti

Questa volta sarà volata vera e i due grandi favoriti sono Fabio Jakobsen e Jasper Philipesen. Già 5 vittorie il primo, due il secondo. Saranno loro gli sprinter di riferimento, con Quick Step Alpha Vinyl e Alpecin Fenix che terranno il più possibile la corsa controllata. Non sono però gli unici: Coquard è parso molto in forma in questo avvio di stagione e non dimentichiamoci corridori di livello come Sam Bennett che punta a vincere la sua prima corsa da quando è arrivato alla Bora Hansgrohe. Stesso discorso per Groenewegen che ha vinto al Saudi Tour, ma vuole mettere qualcosa di importante in bacheca dopo il suo passaggio alla BikeExchange.

Wout van Aert che ha confermato anche lui di essere un eccellente velocista. Vi ricordate la sua vittoria Non mancheranno i tentativi di Pedersen, Molano e Ces Bol, ma occhio ai Jumbo Visma. Dopo Laporte, può sempre arrivare il turno diche ha confermato anche lui di essere un eccellente velocista. Vi ricordate la sua vittoria sugli Champs-Elysées all'ultimo Tour

Jakobsen, Philipsen *****

Pedersen, van Aert, Bennett ****

Groenewegen, Coquard ***

Molano, Trentin, Bonifazio, Capiot, van Poppel **

Bol, Barbier, Colbrelli, Laporte, Stuyven, Walscheid, Hayter, Mozzato *

Informazioni utili

-Orario di partenza: 12:25

-Orario d'arrivo: tra le 15:53 e le 16:12

-Lunghezza: 159,2 km

