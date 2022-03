Pogacar chiama e, verrebbe da dire, la Jumbo Visma risponde. Abbiamo ancora negli occhi Primoz Roglic che fa un vero numero con i suoi compagni di squadra van Aert e Laporte, con i tre che attaccano in combinata e arrivano da soli al traguardo di Mantes-la-Ville. Il tutto dopo lo scatto mostruoso sulla Côte de Breuil-Bois-Robert. Era una salita di terza categoria, si rifletteva se i velocisti puri potessero tenere, ma in realtà nessuno ha tenuto il passo del trio della Jumbo. Nemmeno gli scalatori puri. Impressionante lo scatto dei tre, come il lavoro degli altri uomini della Jumbo che avevano preparato il terreno. Dalle trenate di Rohan Dennis, al forcing ai piedi della salita di Teunissen e Van Hooydonck che aveva messo fuori dai giochi i velocisti. Insomma, bisogna già inseguire Roglic. I giochi si fanno molto interessanti in attesa del primo duello tra gli sloveni che andranno chiama e, verrebbe da dire, larisponde. Abbiamo ancora negli occhi l'attacco dello sloveno dell'UAE Emirates che si è portato a casa - di gran classe - la Strade Bianche 2022 , ma i suoi rivali dimostrano di essere pronti alla battaglia in questa stagione. Ci riferiamo ovviamente ache fa un vero numero con i suoi compagni di squadra van Aert e Laporte, con i tre che attaccano in combinata e arrivano da soli al traguardo di Mantes-la-Ville. Il tutto dopo lo scatto mostruoso sulla Côte. Era una salita di terza categoria, si rifletteva se i velocisti puri potessero tenere, ma in realtà nessuno ha tenuto il passo del trio della Jumbo. Nemmeno gli scalatori puri. Impressionante lo scatto dei tre, come il lavoro degli altri uomini della Jumbo che avevano preparato il terreno. Dalle trenate di Rohan Dennis, al forcing ai piedi della salita di Teunissen e Van Hooydonck che aveva messo fuori dai giochi i velocisti. Insomma, bisogna già inseguire. I giochi si fanno molto interessanti in attesa del primo duello tra gli sloveni che andranno anche a caccia di Classiche

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Christophe Laporte 3h48'38'' 2. Primoz Roglic st 3. Wout van Aert st 4. Pierre Latour +19'' 5. Mads Pedersen +22'' 6. Biniam Girmay +22'' 7. Iván García Cortina +22'' 8. Fred Wright +22'' 9. Jasper Philipsen +22'' 10. Florian Sénéchal +22''

Cronaca

Pronti, via e parte la prima fuga di questa edizione. Ci sono all'attacco Aimé De Gendt (Intermarché Wanty Gobert) e Matthew Holmes (Lotto Soudal) che accumulano più di 3 minuti di vantaggio prima delle salite. Superate la Côte de Vétheuil e la Côte de la route des Crêtes, il loro margine si assottiglia sempre più. A guidare il gruppo ci sono la Quick Step Alpha Vinyl di Jakobsen e l'Alpecin Fenix di Jakobsen, ma poi è la Ineos Grenadiers a ricucire lo strappo. La squadra britannica, inoltre, prova anche ad azionare qualche ventaglio, ma il resto del gruppo risponde presente.

A 46 km dall'arrivo nuova fuga, con lo scatto di Frison (Lotto Soudal), Fedorov (Astana) e Gougeard (B/B Hotels) che provano ad accumulare un po' di vantaggio prima del circuito finale che vede il doppio passaggio sulla Côte de Breuil-Bois-Robert. L'ultimo a 5,7 km dal traguardo che potrebbe 'eliminare' i velocisti puri. A 11,5 km dal traguardo i fuggitivi vengono ripresi, con la Jumbo Visma che allunga tutto il gruppo prima dell'ultima salita. Diversi i corridori che perdono le ruote, tra questi c'è anche Colbrelli purtroppo.

Il terzetto Jumbo saluta tutti: il momento dell'attacco decisivo

Ecco l'ultima salita e Dennis, Van Hooydonck e Teunissen fanno un vero e proprio forcing. Anche van Aert si mette a tirare, con Laporte e Roglic che rinforzano l'andatura. È una salita di 3a categoria, ma nessuno riesce a tenere il passo. Né velocisti come Jakobsen, Groenewegen e Philipsen, ma anche gli altri uomini che dovrebbero fare classifica alzano bandiera bianca: da Vlasov a Quintana, dai fratelli Yates a Gaudu. Impressionante l'azione in combinata dei Jumbo con Roglic che si mette a tirare negli ultimi km, pensando proprio alla classifica. Al traguardo, poi, Roglic e van Aert lasciano la vittoria al proprio compagno Christophe Laporte, che trova così il suo primo successo con i 'calabroni'. Latour arriva con 19'' di ritardo, tutti gli altri a 22''. La classifica non si è, ovviamente, chiusa, ma Roglic ha già messo un bel margine tra sé e gli altri.

