Ciclismo

Ciclismo, Parigi-Nizza - Schachmann: "Torno solo adesso per colpa del covid. Ma sono felice di essere qui"

PARIGI-NIZZA - Parla Schachmann, il campione in carica. Il tedesco sembra togliersi dalla corsa per la vittoria, confessando di non essere ancora al top dopo aver smaltito solo da poco il covid. Ci sono però in squadra corridori come Vlasov e Sam Bennett che potranno - con obiettivi diversi - diventare protagonisti di questa edizione.

00:01:47, 29 minuti fa