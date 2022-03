Ciclismo

Ciclismo, Parigi-Nizza - Simon Yates spaventa Roglic e vince in solitaria a Nizza, evitando la rimonta: rivivi l'arrivo

PARIGI-NIZZA - Grande vittoria per Simon Yates che centra il primo successo stagionale. Il britannico alza le braccia al cielo a Nizza dopo aver seminato Roglic sul Col d'Èze, anche se poi non è riuscito ad accumulare abbastanza margine per superare lo sloveno anche in classifica generale. Anzi, Roglic e van Aert avevano provato l'inseguimento ma Yates riesce a portare a casa almeno la vittoria.

00:00:43, un' ora fa