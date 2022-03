Sonny Colbrelli si è ritirato dalla Parigi-Nizza a causa di una bronchite. Il nostro connazionale è stato costretto a rinunciare alla seconda frazione, 159,2 km da Auffargis a Orléans quasi completamente pianeggianti che rappresentano un occasione d’oro per tutti i velocisti. Un post sui social della squadra recita: "Sonny Colbrelli soffre di bronchite e non inizierà la seconda tappa. Per la sua salute e per la preparazione per le prossime fasi di questa stagione, in accordo con lo staff medico della squadra, è stato deciso di continuare le cure fuori dalla corsa".

Il 31enne nativo di Desenzano del Garda ha concluso al secondo posto lo sprint della Omloop Het Nieuwsblad, il prossimo impegno per il vincitore della Paris–Roubaix 2021 dovrebbe essere la Milano-Sanremo che si svolgerà sabato 19 marzo.

