La Parigi-Nizza 2022 aggiunge un po’ di incertezza con la terza tappa in programma martedì 8 marzo, da Vierzon a Dun-le-Plestel, piccolissimo centro della Nuova Aquitania. 191 chilometri di trasferimento sempre più a Sud per i corridori che dopo un centinaio di chilometri del tutto pianeggianti, potranno sbizzarrirsi sulle numerose Côtes che si troveranno ad affrontare negli ultimi 90. Ovviamente nessuna difficoltà altimetrica rilevante, però i velocisti dovrebbero rimanere tagliati fuori da questo traguardo a favore degli scattisti e dei finisseurs più abili a trovare il momento giusto per attaccare.

Percorso

I primi 100 chilometri totalmente pianeggianti e gli ultimi 90 chilometri saranno ricchi di Côtes: la Côte d’Eguzon (2,5 km al 4,2%, 3ª cat.), la Côte de Crozant (2,2 km al 5%, 3ª cat.) e la Côte de le Peyroux (2,8 km al 5,2%, 3ª cat.). Quest’ultima sarà a oltre 20 chilometri dal traguardo, che saranno caratterizzati da alcuni brevi tratti in contropendenza e da altri in discesa. Un ulteriore fattore di interesse è infine rappresentato dagli ultimi due chilometri che si inerpicheranno verso verso il traguardo, seppur con pendenze pedalabili con punte al 4,7%.

Dove vedere la Parigi-Nizza in tv e streaming

La terza tappa della Parigi-Nizza sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 12:15 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Fabio Panchetti e Wladimir Belli. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile rivedere la gara On Demand su tutte le piattaforme.

I favoriti

Wout van Aert ha segnato questo giorno sul calendario per provare finalmente a sbloccare il proprio palmarès. In caso di arrivo con gruppo abbastanza compatto, anche il vincitore della prima tappa Christophe Laporte potrebbe dire la sua. Tra coloro che possono contendere il successo a van Aert troviamo soprattutto Mads Pedersen (Trek-Segafredo). L’ex iridato è in ottima forma e può dire la sua con la strategia giusta. Anche Pierre Latour, Jasper Stuyven e Oliver Naesen sono elementi in ottima forma.

***** Van Aert

**** Pedersen, Roglic

*** Jakobsen, Philipsen, Stuyven

** Andersen, Laporte, Naesen, Politt

* Cortina, Girmay, Mollema, Vansevenant, Trentin

Informazioni utili

-Orario di partenza: 11:15

-Orario d'arrivo: tra le 15:45-16:11

-Lunghezza: 190,8 km

