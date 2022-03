Ciclismo

Parigi-Nizza 2022, le parole di Christophe Laporte: "Mi hanno fatto cadere. Tenere la maglia a crono? Non so"

PARIGI-NIZZA - Le parole della maglia gialla al termine della terza tappa: "La caduta? Non so cosa sia successo. Io stavo andando piano, ma mi hanno tamponato da dietro. Tenere la maglia a cronometro domani? Non lo so. Sicuramente sarà dura, ma posso cederla volentieri a Wout Van Aert o a Primoz Roglic".

00:01:27, 44 minuti fa