Ciclismo

Parigi-Nizza 2022, Primoz Roglic ci scherza su: "Senza un po' di dramma non vinco. Contentissimo per questo trionfo"

PARIGI-NIZZA - Le parole del campione della corsa del sole 2022, lo sloveno della Jumbo-Visma Primoz Roglic: "Devo ringraziare tutta la mia squadra, ma in modo particolare Wout van Aert, che è stato fantastico sia in salita che in pianura. Sul Col d'Eze ho sofferto la pendenza, ma alla fine sono contento d'aver trionfato qui in Francia che è un po' come la mia seconda casa".

00:01:25, un' ora fa