Ciclismo

Parigi-Nizza 2022, Primoz Roglic fa festa sul podio! La Corsa del Sole è finalmente sua. Secondo Yates, 3° Martinez

PARIGI-NIZZA - Il balcanico ha chiuso l’ultima tappa in terza posizione e ha così trionfato con 29" di vantaggio in classifica generale su Simon Yates, oggi davvero eccellente in salita e che per alcuni tratti ha sperato di ribaltare la corsa (aveva un ritardo complessivo di 47 secondi). Terzo posto finale per il colombiano Daniel Martinez a 2'37".

00:01:01, 26 minuti fa