Ciclismo

Parigi-Nizza 2022, quarta tappa - Primoz Roglic della Jumbo-Visma è un missile! Durante la cronometro tocca i 76km/h

PARIGI-NIZZA - Assolutamente devastante Primoz Roglic. Il campione sloveno della Jumbo-Visma, durante la cronometro della corsa del sole, raggiunge i 76km/h in leggerissima discesa e fa strabuzzare gli occhi anche al nostro Wladimir Belli. Velocità mostruose per essere in sella ad una bicicletta.

00:00:19, 2 ore fa