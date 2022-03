Ciclismo

Parigi-Nizza 2022, quinta tappa, Simon Yates: "Battere la Jumbo-Visma di Roglic e Van Aert? Sono qui per vincere"

PARIGI-NIZZA - Dopo la grandissima soddisfazione per la cronometro effettuata ieri, Simon Yates torna a concentrarsi sulla classifica generale della corsa del sole. "Ieri è andata molto bene, era da tempo che non mi esibivo così a cronometro. Oggi ci aspetta una tappa molto dura. Sono qui per fare classifica, dovrò correre davanti".

00:01:09, un' ora fa