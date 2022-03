Ciclismo

Parigi-Nizza 2022, Rohan Dennis dopo la cronometro: "Sono contento del risultato, gli ultimi 500m sono durissimi"

PARIGI-NIZZA - Intervistato dai microfoni di Eurosport, Rohan Dennis ha detto: "La parte finale è durissima, sembra non finire mai. Vittoria? Mi piacerebbe trionfare in questa tappa, ma so che i miei compagni Wout (Van Aert, ndr) e Primoz (Roglic, ndr) sono fortissimi e molto aguerriti".

