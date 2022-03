Ciclismo

Parigi-Nizza 2022, settima tappa, Col de Turini - Ineos accende la miccia, Roglic trionfa in scioltezza: gli Highlights

PARIGI-NIZZA - Settima tappa in archivio in questa Parigi-Nizza 2022 che ogni giorno diventa più spettacolare. L’ascesa finale sul durissimo Col de Turini rendeva quella di oggi la "tappa regina", e infatti i nomi più importanti si sono presi il palcoscenico. Non tradisce le attese Primoz Roglic che controlla gli avversari e vince facile in volata su Dani Martinez, Simon Yates e Nairo Quintana.

00:04:52, 43 minuti fa