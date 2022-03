Ciclismo

Parigi-Nizza 2022, settima tappa, le parole di Bauke Mollema: "Provare un attacco sul Col de Turini? Perché no..."

PARIGI-NIZZA - Le parole del capitano della Trek-Segafredo alla vigilia della penultima tappa, con il Col de Turini. "Conosco la salita molto bene. L'ho fatta sia in gara che in allenamento. È regolare ma molto lunga. Se le gambe mi assistono posso provare un attacco. La mia corsa è andata in crescendo dopo la caduta nella seconda frazione".

00:02:02, un' ora fa