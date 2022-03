Ciclismo

Parigi-Nizza 2022, Wout Van Aert: "Volata lunga, bravo Mads Pedersen a vincerla. Cronometro? Voglio fare bene"

PARIGI-NIZZA - Wout Van Aert, terzo al traguardo, commenta la terza tappa. "Sulla caduta di Laporte non ho visto niente. Ero nella posizione giusta per fare lo sprint, ma Pedersen e Stuyven sono stati più bravi di me. Domani nella cronometro voglio essere il primo della mia squadra per stare davanti a Rohan Dennis e Primoz Roglic".

00:01:06, 31 minuti fa