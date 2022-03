Ciclismo

Parigi-Nizza, Fabio Jakobsen: "Finale duro? I favoriti sono Wout Van Aert e Laporte. Noi ci proveremo fino alla fine"

PARIGI-NIZZA - Il vincitore della seconda tappa appena prima di partire per la terza fatica: "Oggi il finale è duro. Duro per tutti. Sicuramente la Jumbo-Visma con Van Aert e Christophe Laporte è favorita. Le gambe non sono più fresche come all'inizio, ma nonostante questo ci proveremo fino alla fine".

00:01:45, un' ora fa